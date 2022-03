Algatus kutsub maaomanikke põlispuid kasvama jätma 

Algatusega liitunud maaomanikud lubavad, et jätavad kasvama põlispuud ehk nende maal kasvavad puud, mis on rinnakõrguselt mõõdetuna ümbermõõduga 220 cm või enam.

Põlispuude uurija, loodusemehe ja Loodushoiu Fondi kaasteelise Hendrik Relve sõnul on põlispuud olulised nii Eesti looduse liigirikkuse ja mitmekesisuse hoidmiseks kui ka pärandi säilitamiseks.

„Meil on Eestis tuhandeid põlispuid. Neid kasvab sügaval metsades, kuid ka põllusiiludel, parkides ja koduhoovides. Tihti on neil võimsatel puudel ka oma lugu, mis võib olla tuntum nii laiemalt kui ka näiteks pereringis. Kuid paljusid väärikaid puid pole me seni tähelegi pannud või väärtustada osanud,“ lisas Relve. „Tunnustan juba ette neid maa- ja metsaomanikke, kes teadlikult ja vastutustundlikult algatusega liituvad.“