TEHNIKA | Tutvume uue Ponsse Scorpion Kingi ja Stihli võsalõikurite tippmudeliga 

Uue masina operaatoril on ka Scorpion Kingi eelmise mudeliga töötamise kogemus ja nii oskab ta neid kaht võrrelda. Kui algul tundusid uue mudeli tuled nõrgemad, siis töö käigus selgus, et pimedal ajal on nüüd tegelikult palju parem töötada. Ere valgusvihk ei väsita enam silmi ja ka tööpäeva lõpus oled endiselt värske.

Väljavaade masina kabiinist on samuti parem. Varem kahest suurest pinnast koosnenud esiaken on nüüd ühes tükis, suur ja kumer. Kabiini alaosas olevatest väikestest akendest näeb paremini allpool balansiiri juures toimuvat. Juhtimissüsteemides operaatori sõnul eelmise mudeliga võrreldes suurt vahet ei ole. Nupusüsteemid küll erinevad mõnevõrra, samuti on uuel mudelil start-stopp süsteem.

Hüdraulika ja võimsuse juures operaator samuti suurt vahet ei tunne. Küll aga on lõikepea juures paremaks tehtud neid momente, mis kippusid sagedamini üles ütlema. Masin on teinud veel liiga vähe tööd, et saaks öelda midagi kindlat tootlikkuse ja kütusekulu kohta, ent operaatori sõnul tunduvad need siiski paremad kui vanemal mudelil. Kui enamsti võtavad masinad sissetöötamisajal rohkem kütust kui tavaliselt, siis uue Scorpion Kingi puhul pole operaatori sõnul seda märgata. Peamine praktiline kasu, mida operaator oluliseks peab, on ikkagi see, et juht väsib vähem.