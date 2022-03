JUUBEL | Heino Kasesalu – 90. 64 aastat Järvseljal ja 60 teaduses  

Üheks suunaks Järvselja mitmekesisuses tulid võõrliigid ja nii ongi neid käsitletud rohketes kirjutistes. Järvselja kõrval on aega ja loovust nõudnud Sangaste krahvi Friedrich Georg Magnus Bergi (1845–1938) elu ja tegevus. On põhjalikult uuritud sealset metsaparki, võõrliike ja tammede arengut. Aga uurimissuunad on viinud juubilari Eestis mitmesse kohta, ta on näiteks huvitunud Ruhnu saare võõrliikidest, kes viidi sinna kunagi omaaegse Metsainstituudi direktori Ülo Eriku idee järgi.

Juubilari on huvitanud ka reisimine ja vahetu tutvus teiste looduspiirkondadega. Uurimisreise on ta teinud Kaug-Itta (Sahhalini saar, Ussuurimaa metsad), on tutvunud Põhja-Ameerika lääneranniku metsadega (California ja Oregoni osariik) ning turismimatkadelgi on ta käinud mitmes Euroopa riigis. Ikka selleks, et maailmapilt avarduks. Kasesalu huvialaks on ka fotograafia nagu paljudel teistel metsameestel.

Lihtsalt meeldib mets

Heino Kasesalu on põnevust ja loodusnautimist leidnud ka jahinduses, mis on kaasa aidanud tema füüsise heale seisundile ja pikale elueale. Ega ta sellelgi alal ilma loometööta ole saanud. Nii on Kasesalu jahinduse teemal avaldanud rohkelt artikleid.

Juubilar on mees, kes vanemas eas huvitub süvitsi teaduse ajaloost ‒ eelkõige isikutest, kes on oma huvi- või teadusala edasi viinud. Tähelepanu on leidnud paljud metsamehed, nii ülikoolide professorid kui ka paljud teised, keda metsanduse kõrgkoolid on Eestile andnud. Eesti metsanduse suurmeeste sarjas on ta kokku pannud auväärsete metsateadlaste ja õppejõudude Oskar Danieli, Andres Mathieseni, August Karu, Teodor Kriguli, Valdek Ritslaiu ja Kaarel Veermetsa elu ja tegevust tutvustavad teosed. Ta oli „Dendroloogilised uurimused Eestis“ neljanda köite koostaja. Juubilari on jätkunud ka teistele ideede andjaks.

Järvselja võlgneb oma käekäigu mitmetele meestele, kelleks on olnud Kastre mõisnik Nikolai von Essen ja tema metsaülem Martin Maurach, Õppemetskonna juhataja ja Tartu Ülikooli professor Andres Mathiesen ning metsaülemad-metsateadlased Gerhard Kremser, Richard Riisberg ja Bernhard Haller. Heino Kasesalu on edasi viinud eelnevate loodud järjepidevust ja tõusnud ka seal tehtava teaduse pjedestaalile. Juubilar, kes on ainult 11 aastat noorem kui Järvselja metskond, võiks rahul olla – ilmus ju aasta tagasi kokkuvõttev raamat „Järvselja õppe- ja katsemetskond 1921–2021“ (koostanud Mats Varik, toimetanud Viio Aitsam), kus ta oli üks tuumikosa kirjutajatest.

Heino Kasesalu on olnud ka kauaaegne ajakirja Eesti Mets lugeja – oma 80 aastat, poisikesest peale. See näitab varajast küpsust ja noorusetunnetust ning alateadlikku lähenemist tulevasele eluteele. Eks see kõik ole ju tähenduslik.