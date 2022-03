Liigne agarus on ogarus: lase rannal lesival hülgepojal rahulikult üksi olla 

Mõnikord võivad hülgepojad sattuda merest isegi mõnesaja meetri kaugusele. Enamasti lähevad nad vee äärde tagasi siis, kui ise tahavad. „Vaid juhul, kui hülgepoeg on sattunud tavatult läbikäidavasse ja ohtlikusse kohta või ta on selgelt vigastatud, palume sellest teatada riigiinfo telefonile 1247. Vajadusel abistavad hädas looma spetsialistid," ütles Jan Siimson.

Mõned kriimud nahal ja mädased silmad on aga teatud vanuses hülgepoegadele väga tavalised. Need paranevad ise, inimese sekkumist need ei vaja.

Keskkonnaameti peaspetsialist Jan Siimson toonitab, et mistahes moel hülgepojaga kontakti loomine võib loomakest ohustada. „Selle asemel, et hülgepoega katsuda, toita või teda pildistada, palume temast kiiresti eemalduda. Kindlasti ei tohi hülgepoegi endaga kaasa viia. Loomapoegadele on oluline anda rahu ja neid liigsest stressist säästa,“ sõnas Jan Siimson. Amet palub ka koeraomanikel lemmikuga rannas jalutades hoida koera rihma otsas, et ta hülgepoega ja teisi loomi häirima ei pääseks.