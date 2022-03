Söödaks ostetud hiired tapsid lemmikloomana peetava mao 

„Maopuuri sattunud näriline ehmub ja püüab mao eest peitu pugeda, samas pole ka ebatavaline, kui end ohustatud hiirvõib ise rünnata. Nende teravad lõikehambad võivad põhjustada maole vigastusi ning sellest tulenevaid nakkusi, mis nõuavad veterinaarravi või eutanaasiat. Jättes näljase närilise maopuuri, võib leida, et elussaak on mao osaliselt ära söönud. Ka näljased ritsikad ja jahuussid võivad niiskuse või toitainete saamiseks rünnata mao nahka ja silmi,“ kommenteeris Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

ELS tuletab meelde, et elussööda andmine ebaseaduslik. „Selline käitumine loetakse looma suhtes lubamatuks teoks, see põhjustab talle valu ning välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Kokkuvõttes on see looma julm kohtlemine ja karistatav,“ selgitas Blank.