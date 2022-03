Kevad tuleb: pargis näeb porri, aedades kuldnokki, metsas esimesi triibulisi 

KEVADSTSEEN KAKS: Loomulikult läheb löömaks. Paarilisest isaslinnule konkurendi laul ei meeldi ja ta ründab, emaslind laseb lesta. Foto: Arne Ader

Ilmselt sai porr oma nime märtsis, sest just praegu on päevad, mil isaporr ja emaporr kindlustavad porrisoo kestmist üle aegade. „Selline laul on lahti, et anna minna,“ kiidab porri linnuteadlane Marko Mägi. Aga ega muugi floora ja fauna enam maga. Poegadega emakaru võib-olla välja arvatud.