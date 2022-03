Saaremaal surevad tuhanded kudevad kalad. Mis seda põhjustab? 

Üle saja aasta vana väinatamm on Eesti pikim vesiehitis, mille pikkus on 3,6km ja mis ühendab Muhu ja Saaremaad. Inimestele on see mugav, aga mereelanikele lausa eluohtlik.

TalTechi merefüüsika osakonna läbiviidud uuring on tõestanud, et väinatamm on olulise negatiivse keskkonnamõjuga objekt ning tammi rajamine on oluliselt kahjustanud väina seisukorda.