Tänavune talv oli Peipsi siiale, rääbisele ja lutsule hea 

Foto: Igor Ixa Nael

„Sel aastal on Peipsil vanu aegu meenutav normaalne talv ja kevadki tuleb õigel ajal, mitte liiga vara, ja see võiks kaladele sobida. Eelkõige peaks tänavune talv ja kevad olema meeltmööda Peipsi külmalembestele kaladele nagu siig, rääbis ja luts – nende mari on rahulikult jää all arenenud ja saab ilmselt kooruda õigel ajal, aprillis,“ arutleb Väino Vaino, Eesti Mereinstituudi Peipsi kalanduse töörühma juht.