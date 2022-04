Veterankalamees Katenevi päevikud 1990: pea kolme ja poole kilone rekordlatikas, ilusad vimmasaagid – oli kena aasta. 

19. APRILL, PÄRNU JÕGI, SINDI. Kuulsin Rommi Varkelilt, et ta oli käinud vimba püüdmas, seda pidi jõgi täis olema. Tulin ka vaatama, kuidas see püük käib. Püüdsin kummipaadist kiriku all. Vool oli kiire, kasutasin Nevskaja ketast, sellega on mugav rakendust allavoolu lasta. Vimba oli jões tõesti palju, pidevalt keerasid nad pinnas, nagu seda vahel latikadki teevad. Esimene retk tõi mulle 34 vimba – 17,8 kg, suuremad kala 870, 700, 690 grammi ja nii edasi. Särgi püüdsin ka 22 tk – 3,4 kg. Mõningaid kiisku, ahvenaid lisaks, kokku 21,2 kg.