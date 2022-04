Teeme lammast: sous-vide valmistatud talle ristluutükk bataadikreemi, pastinaagi-õunakreemi ja verikäkikrõpsudega 

Nüüd – puhastame lihatüki vähesest kelmest, asetame vaakumkotti, lisame mõnuga jeera’t (see on Lähis-Ida köögis kasutatava vürtsköömne teine nimi). Jeera on väga mustvalge maitseaine – osad armastavad seda ja teised vihkavad. Juurde veel võid, rosmariini, soola ja suhkrut. Tõmbame liha vaakumisse. Küpsetame ahjus 54 kraadi juures 4,5 tundi ja siis grillime süte kohal. Viilutame ja serveerime koos bataadikreemi, pastinaagi-õunakreemi ja punase kapsaga. Kaunistame mõne koriandrioksa ja verikäkikrõpsuga.