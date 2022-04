Loomad Lestakala võib aidata vähki ravida Tuul Sepp, Tartu Ülikooli loomaökoloogia kaasprofessor , täna 17:13 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

LESTAKALA AITAB VÄHIUURINGUTES: Kuna lestad on reostunud keskkonnas elanud juba vähemalt 40–50 põlvkonda, võib eeldada, et looduslikul valikul on olnud aega tegutseda, ja need isendid, kes on reostusele ning vähile vastuvõtlikumad, on populatsioonidest kadunud. Foto: Rawpixel.com