GALERII | Looduskaitsjad nõudsid meeleavaldusel pesitsusrahu välja kuulutamist: igal aastal hukkub vähemalt 80 000 linnupoega! 

„Meie tahe ja soov on, et raiemahtusid langetatakse viivitamatult ja lindudel lubatakse pesitseda rahus! Eestimaa metsasid raiutakse hetkel kiiremini kui meie kõigi kodumaa loodus jõuab üleraiest taastuda. Looduskeskkonna ja loodusvarade kahjustamine peab koheselt lõppema. Mets on kaitse nii meie vaimule kui ka füüsilisele kehale. Üheskoos suudame Eestimaa metsades toimuva seadustega lubatud rüüstamise peatada ja teha seda enne kui on liiga hilja,“ kirjutavad korraldajad.

Kunstnik, kirjanik ja loodusesõber Piret Räni kirjutab ühismeedias, et igal aastal hukkub vähemalt 80 000 linnupoega. „Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul on 35 aastaga kadunud 3,5 miljonit lindu. Nii EOÜ kui ka keskkonnaagentuuri tehtud arvutused näitavad, et Eesti metsades on lindude arvukus vähenenud umbes protsendi võrra aastas ehk ümardatult 50 000 haudepaari võrra aastas. 1980ndatega võrreldes on meil metsades seega linde umbes 35 protsenti vähem, see on 3,5 miljonit lindu. 35aastase inimese elu jooksul on kadunud kolmandik linde. Kui ühiskond ei muutu, siis tema 90aastasel sünnipäeval on alles mõni üksik lind.“