Laseme haugil segamatult kudeda  

JÄRGI KAASPÜÜGI MÄÄRA. Hetkel on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatud särjepüük kaldavõrkudega ja merel nakkevõrkudega. Eelnimetatud järvedel võib kaldavõrguga püügil haugi kaaspüük moodustada kuni 10% kaaluliselt neist kaladest, keda on lubatud püüda. Merel on haugi kaaspüük lubatud samal põhimõttel, kuid 5% kaaluliselt lubatud liikide saagist. Võrgupüügil kehtib kaaspüügi protsent, sest mõnda võrku jäänud haugi ei ole ehk tõesti võimalik veekogul vabastada ja püüdjal ei jää üle muud kui kala kaldale tuua. Ent kaaspüügi protsendi raames ei tohi tuua kaldale ja saagina kaasa võtta elusat haugi, keda on võimalik vabastada.