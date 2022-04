PIILU AASTA LOOMA ELU! Karukaamera laseb ohutult jälgida mesikäppade askeldusi 

Karude arvukus on Eestis viimased 15 aastat olnud tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks, mistõttu looduses liikujail tasub olla tähelepanelik. „Metsas tasub inimesel teha end kuuldavaks, näiteks suhelda kaaslasega või ragistada okstega, et metsloomad kuuleksid ja eemale hoiaksid,“ soovitab karukaamerat haldav zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt. „Kui siiski juhtute karu kohtama, ei tasu suurest hirmust jooksma hakata ega ka loomaga tõtt vaatama jääda – tuleb rahulikult eemalduda. Sel ajal aga, kui karul on pojad, keda ta inimese kui võimaliku ohu eest kaitseb, tuleks teha kõik, et kohtumisi mesikäpaga vältida.“