Linnamäe hüdroelektrijaam uputas osaliselt unikaalse muistise  

Seega on siin konstateeritud otseselt, et hüdroelektrijaama pais takistab arheoloogide teaduslikku tööd ja on muinsust kahjustanud sellevõrra, et viimane asub vee all. Linnuse pinnale on kaevatud kaks süvendit, mis võidi tekitada seoses hüdroelektrijaama rajamisega. Linnuse nõlv on hüdroelektrijaama hoonete ja paisu rajamisega seoses maha kaevatud. Samuti rajati jaama ehitamisel töölistele linnuse pinnale tänaseks kadunud barakid. Kaevamistöödelt saadud vanimad leiud dateeriti nooremasse kiviaega, linnuse all asunud asulakohast saadud leiud aga otseselt kiviaega. Ühtlasi leidis passi autor, et linnus vajab täielikku kaitset.

2008-2009.a. teostas linnuse alal ulatuslikke töid arheoloog Aivar Kriiska, kes leidis linnamäge katvate luidete alt rikkaliku kultuurkihi ja dateeris linnuse asustusajaks 300. a e. Kr - 200.a p.Kr., kusjuures linnuses elati püsivalt. See asjaolu muudab Jägala linnamäe unikaalseks. Nii nagu T. Mooragi, hindas Kriiska sealse asustusaja vanuseks juba kiviaja, umbes 6500 a. tagasi.

Vaatame küsimust ka lähtuvalt muinsuskaitseseadusest, mille paragrahv 1 lõige 2 sätestab seaduse reguleerimisala ja eesmärgina arheoloogiliste leidude ja arheoloogiliste leiukohtade kaitse. Linnamäe hüdroelektrijaama rajamine toimus tõsises riives selle sättega. Kuidas kommenteerida nüüd muinsuskaitse seisukohta, millega on kaitse alla võetud mitte üksnes Linnamäe hüdroelektrijaama pais (reg. nr. 30418-Linnamäe hüdroelektrijaama pais) kui ebaajastuline ja küsitava muinsuskaitselise väärtusega kaasaegne objekt, vaid ka seesama objekt, mille rajamisel on toimitud just nimelt muinsuskaitseseaduse reguleerimisala ja eesmärgi vastaselt? Siinjuures tuleb arvesse võtta ka Linnamäe hüdroelektrijaamaga kaasuvat paisjärve, mille alune ala on muistse linnamäe vahetut lähedust arvesse võttes samuti täiesti potentsiaalne muinsusleiupaik, sest on ju selge, et asulad rajati sinna muinasajal nimelt Jägala jõge, selle kaldaid, jõe kala- ja kaitsepotentsiaali arvesse võttes.

Joonis 2. Kaart, millel on näidatud vahetult paisjärvega piirnevad viis muinasasulakohta. Foto: Veldi, M. Eksperthinnang Jõelähtme vallas Jõesuu külas paiknevate asulakohtade ja muistsete põllujäänuste nr A30211 ja nr A30212 kultuurimälestisteks tunnistamiseks. Tartu, 2020, kaart 3.

Mis puutub Jägala jõe kalanduslikku potentsiaali enne lõhe ja meriforelli ning silmu kudealadele rajatud hüdroelektrijaama ja paisu, siis vastavalt ajaloolase Arnold Soomi teoses „Der Herrenhof in Estland“(Lund, 1954) esitatud arhiiviandmetele (16. sajand, 17. sajandi keskpaik) oli Jägala jõel ja väiksematel lähijõgedel olukord järgmine: Kolga mõisas olid 16. sajandi lõpus kalatõkked Pudisoos, Loksal ja Vihasool, seega Pudisoo, Loobu ja ja Valgejõe jõgedel. 1586/87. a saadi mõisas soolata 7 ½ tündrit lõhet (umbes 900 kg), ent 1666. a saadi seevastu juba 490 lõhet (umbes 4 tonni, aluseks on võetud nn Tallinna tündri maht 132 l). 1643. a seisuga oli Jägala jõe suudmealal alaliste püünistena vähemalt üks lõhetõke ja kaks lõherüsa, mis Kolga mõisa omanik Jakob De la Gardie oli riigilt ära ostnud. Pudisoo, Loobu ja Valgejõgi on morfomeetriliselt võrreldes Jägala jõega suhteliselt väikesed jõed ja nende jõgede taastootlikkus on olnud ja on küllalt madal, kokku vaevalt üle tonni, kui sedagi. Tuleb arvata, et tugev juurdekasv lõhesaagis mainitud 4 tonni näol tulenes nimelt eespool mainitud Kolga mõisa omaniku De la Gardie poolt 1643. a omandatud lõhepüügiõiguse ja vahendite arvel Jägala jõel, sest muid sellise vooluhulgaga suuremaid jõgesid või kalapüügiõigusi mõisal polnud.

Paisjärvega piirneb veel muinasasulaid

Esitatud andmed annavad alust koos morfomeetrilise võrdlusega Keila-Joa alamjooksuga allpool juga väita, et Jägala jõe potentsiaal lõhejõena on väga suur ning see on isegi suurem kui kalateadlased on seni hinnanud. See on suur ka tänapäeval siis, kui Linnamäe hüdroelektrijaama pais demonteerida ja paisjärv alla lasta, sest Jägala jõe põhja ehk lõhe kudealasid ei ole selles piirkonnas inimtegevusega otseselt rikutud. Olgu siinkohal lisatud, et Eesti loodusliku lõhe töönduslik püügikvoot on käesoleval ajal kogu riigi kohta kõigest 1 tonn. Seega kaalub Jägala lõhejõena taastamine üles mistahes muud piirkondlikud kriteeriumid. Seejuures tuleb arvestada, et just lõhepüük pidi olema ka üks Linnamäe muinasasula elanike hooajalisi põhilisi tegevusalasid, mistõttu on see käsitletav ka muinaskultuuri osana. Järeldub, et Linnamäe linnuse muinsuskaitselise kaitsevööndi määratlemisel tuleks praeguse Linnamäe paisjärve ala linnamäe-poolset külge käsitleda Linnamäe muinasasula lähiümbrusena, mitte aga lähtuda paisjärvest, mis seda lähiümbrust veega katab. Seejuures on enam kui küsitav Linnamäe paisjärve kvalifikatsioon muinsuskaitseseaduse kriteeriumi järgi.