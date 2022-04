Ajalugu | Eesti kalaveed 1960-ndail: organiseeritud röövpüük ja sajad tonkad forellijões  

Kas katse õnnestus? Juba järgmisel kevadel, 1959. aasta maikuus, püüti järvest oja kaudu välja liikuvaid, merre tõttavaid maime. Selgus, et maimud olid järves väga ruttu kasvanud, igaüks oli räime suurune. Esimene katse laskis oletada ürituse kordaminekut. Et järves saaks normaalselt edasi arendada lõheliste maimude järelkasvatamist, on Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldusega määratud Lohja järv noorlõhede kasvatamise kaitsealaks, st et järves on nüüdsest peale keelatud igasugune kalapüük (ka käsiõngega). Et noored lõhed võtavad ahnelt ussiga söödastatud õnge, on õngega kalapüükjärvel eriti ohtlik. Kui keegi püüab ühel retkel 10 väikest lõhepoega, ei osutu see saak püüdjale eriti tähtsaks toidulisana, küll aga sooritab ta hukatusliku teo vääriskalade juurdekasvu suhtes, sest 10 lõhepojast kasvavad juba 4‒5 aasta pärast 10‒12 kg raskused kalad, st et püüdja kotis peitub 100‒120 kg vääriskala. Et Lohja järves oleks võimalik lõheliste maimude järelkasvatamist eduga jätkata, tuleb sellel veekogul loobuda igasugusest kalapüügist. Süüdlased võetakse vastutusele. Kodanikud-kalasportlased, muudame oma kaunid vetevood vääriskala rikkaks!