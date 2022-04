Räägime varustusest: mida läheb vaja meriforellipüügi alustamiseks

Alustuseks lükkame ümber müüdi, et meriforelliritv peal olema 3 m+ kaigas. See ei kehti juba pikemat aega. Mina püüan eelmisest sügisest alates ridvaga Favorite Creedtestiga 7‒21 grammi ja pikkusega 2,54 m. Mu eelmine lemmikritv oli 2,62-meetrine Favorite Shooter testiga 7‒28 grammi. Nimetatud ritvade hinnaklass on 100 euro ringis. Väga lühikeste ritvadega viskekaugus natuke kannatab, aga ega kala olegi tihtipeale teisel pool Soome lahte.

Algajatele soovitan ritva pikkusega 2,7 meetri ringis, alumise testiga vahemikus 7‒10 grammi ja ülemise testiga 30‒35 grammi.