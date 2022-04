Juhtkiri | Kust saab elektrit?

Kindlasti on heal lugejal telefoni tõmmatud „Ole valmis“ äpp ja tema sahver või keldriboks sisaldab kuivaineid, konserve ja joogivett vähemalt nädalaks, Rääkimata ravimite ja lemmikloomasöögi tagavarast. Riiuliserval ootab oma aega (näpud risti, et seda iial ei tuleks) patareidel töötav vanakooli transistorraadio, garaažis on paar kanistritäit kütust varutud..