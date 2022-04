Keskkonnaamet on peatanud pesitsusrahu ajal seitse metsaraiet

Pesitsusrahu Eesti metsades algas 15. aprillil, mil jõudis kätte lindude kõige intensiivsem pesitsemisperiood. Selle aja jooksul on keskkonnaamet kontrollinud 74 kontrollreidi käigus raieid enam kui 1800 kehtiva metsateatisega kinnistul.

Sel aastal keskendutakse pesitsusrahust kinnipidamise kontrollimisele eelkõige neis metsades, kus raie mõju elurikkusele on kõige suurem, ehk kaitsealadel ja vanemates linnurikastes metsatüüpides, eelkõige lehtpuu enamusega salu- ja laanemetsades.

„Reidide käigus märgatud raietest on meil tulnud peatada üks raie Tartumaal, üks Läänemaal ning kaks raiet Saaremaal. Lisaks oleme kontrollinud meile laekunud kaebusi ning peatanud veel ühe raie Saaremaal, ühe Raplamaal ning ühe Järvamaal,“ selgitas keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. Mõni neist peatamistest on esialgne, sest täpsustav kontroll lindude pesitsemistiheduse määramiseks pole veel jõudnud toimuda.

Viiel korral on metsa ülestöötaja raie ise vabatahtlikult peatanud, kui keskkonnaamet on teda reidi käigus teavitanud, et puude raiumine toimub kaitsealal või eriti linnurikkas metsas.