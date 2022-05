JUHTKIRI | Me peame rääkima C&R-st

Kes Duubergi tunneb, see teab, et temaga ühes paadis püüdes peab sul olema väga hea põhjus, kui tahad kala koju võtta. Endale on ta kehtestanud väga kõrged standardid – Duuberg paneb kala kotti vaid juhul, kui see on nii palju viga saanud, et elulooma temast enam ei saaks. Kätte saadud haugid vabastab ta moel, mis teeb kalale võimalikult vähe haiget ja kui võimalik, siis juba vees.

Miks? Haugipüük on minu jaoks kirg ja sport, ütleb Duuberg. Oluline on, et kala oleks ka siis, kui ma järgmine kord püüdma tulen. Ja et kala jätkuks ka lastele-lasteelastele.

Jah, me oleme kuulnud vastuväiteid, et miks kala niimoodi solgutada ja kui kätte saad, tuleb ära süüa. Kui ise ei jaksa, siis vii sõpradele. Duuberg ütleb vastu, et ühel juhul jääb kala ellu ja teisel ei jää – kumb käitumisviis on ikkagi elusolendit säästvam? Ja teisalt – kas ikka on normaalne vedada kümneid ja sadu kalu sõpradele-tuttavatele? Kui hea päeva jooksul käib meiegi rannavetes heal püüdjal päevas paadist läbi paarsada haugi? Rääkimata kogustest, mis kaasnevad nädalase tripiga Soome.