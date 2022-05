Eesti Kalastajate Seltsi juhatuse esimees Andres Duuberg: „Püütud haugi võtan koju kaasa üliharva.“

Ma olen küll ise tehtud landi fänn, aga paratamatult on aegu, mil haug ei taha su plekki. Näiteks talvel lahtise veega püüdes tuleb kasutada pikka voblerit või slaiderit, hästi aeglase mängu ja uppumisega lante, mis tahavad pikka pausi. Talvel tuleb ikka neli-viis sekundit pausi pidada. Suitsumees paneks vahepeal suitsu ette ja kratsiks kukalt ning siis hakkaks edasi kerima.

Ilmamuutustega seoses võib ikkagi tulla ette päevi, mil jäädki ilma kalata. Mul juhtus nõnda näiteks tänavu 1. mail. Aga vahel on tore ka ilma jääda, see paneb oma võimeid ümber hindama. Mõistad, et sa ikka ei ole looduses nii kunn, et lähed ja võtad ja kogu aeg saad kala.

Haugil võib päevas olla ainult pool tundi võtuaega. Ülejäänud aja ta süüa ei taha ‒ eriti siis, kui toidulaud on rikkalik. On erinevaid nippe, kuidas kala võtma saada. Pead ta millegagi närvi ajama.

Kas ärritus töötab alati?

Ei, see võib hoopis valusalt kätte maksta, kui näiteks liiga närviliselt lanti mängitad. Suur kala tuleb ainult korraks su lanti vaatama.