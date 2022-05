Fotograafia | Väike-kärbsenäpp ja värbkakk naudivad vääriselupaigas rahu

Metsateemad on viimasel kuuel aastal olnud aktuaalsemad kui iial varem ning sageli jookseb kaitstavatest metsadest rääkides läbi ka vääriselupaiga mõiste. Lihtsustatult võiks öelda, et see on väärt paik keset majandatavaid metsi. Saareke, kust võib leida neid metsaelanikke, kelle nõuded elupaigale on spetsiifilised.