Elu mugavamaks! | Matka- ja kalastusvarustuse uudiseid

Rapala tootevalikust plekklante väga palju ei meenugi. Harmaja on ennast oma ebastabiilse, aeg-ajalt väikest vimkat sisse viskava mänguga Saares merehaugi püügil juba tõestanud. Mudelit on saada kahes kaalus: 18 ja 31 grammi. Ka värvivalik on üsna põnev. Kui soovid pakkuda haugile midagi ebatraditsioonilist, siis tasub kindlasti proovida. Tootetutvustus väidab, et sobib ka lõhe ja meriforelli püügiks.