Ilmateadlane Ain Kallis lubab suveks keskmisest veidi kehvemat suusailma

Ain Kallis ütleb, et väga palju aastaid on juuni alanud rõõmsa päikesega ning paaril aastal on koguni olnud erakordselt soe, kuid juunis on kuumalaine siiski haruldane. „Tavaliselt on kuumalained meil juuli lõpus ja augustis. Suurest kuumusest kirjutas juba Carl Ernst von Baer. Mida sa ikka teed, Eesti kliima eripära on, et peame leppima väga muutliku ilmaga. Kõhutunne ütleb, et kui oled kevadel näinud ainult kollaseid liblikaid, tuleb ilus suvi,“ muigab ta. Ilmateadlane tõdeb, et kui praegused keskealised räägivad sellest, et suved olid nende lapsepõlves vihmasemad, siis sellel on tõepõhi all.