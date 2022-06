Tallinna loomaaias suri ühesendise alla neelanud maasarvik

Lahkamisel selgus, et võõrkehaks oli ühesendine münt, mis häiris kogu organismi talitlust sedavõrd, et lind suri piinarikkalt.

Sudaani maasarvikud on savanni, võsastunud poolkõrbe ja Aafrika keskosa mägiste alade asukad. Nad toituvad maapinnal kõndides selgrootutest ja väikestest selgroogsetest, ka raipest, puuviljadest, seemnetest, maapähklitest. Elavad 2–3linnulistes gruppides. Haruharva, toidukülluse korral, võib moodustuda 20-isendiline parv. Pesa teevad sudaani maasarvikud baobabi või mõne muu puu õõnde, kaljuprakku või inimese ehitatud mesitaru-pakku. Pesa sissekäiku nad kinni ei müüri. Kurnas on kaks muna, haudeaeg 37–41 päeva. Haudujaks on emalind, keda haudumise ajal toidab isalind. Eluiga tehistingimustes on 40 aastat.