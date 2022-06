PROBLEEM | Lageraie alternatiivid: püsimetsandus on võimalik, aga lihtne see pole

Harvendusraie on üks hooldusraiete alaliike ning selle eesmärk on midagi hoopis muud kui lageraiel, mis on üks uuendusraietest. Igal erialal on oma oskussõnad ja huvilistel on kasulik neid teada. Tabelis nr 1 on välja toodud erinevad raieliigid ja nende ülesanded.