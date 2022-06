Kuidas muudavad lageraielangid metsa liigilist koosseisu?

„Kuna lageraie on evolutsiooni mõttes väga uus nähtus, siis liike, kes oleksid kohastunud lageraietega, pole maailmas olemas. Küll on aga päris palju selliseid liike, kes on kohastunud looduslike häiringute ja nende käigus tekkivate uute tingimustega ning osa neist saavad hakkama ka raiesmikel,“ õpetab Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia professor.