Metsa järgulisest majandamisest ja jätkukasvatuse raietest Soome näitel. II osa

Valikraie (Soomes varem nimetatud harsintahakkuu) on aegade jooksul tähendanud raiet, kus metsast raiutakse vaid suurimaid üksikpuid. Raiutavate puude valik on tehtud kasutusomaduste (jämeduse ja kvaliteedi) põhjal nii, et parimad on eemaldatud. Valikraie on viinud pikal perioodil olukorrani, kus metsast on eemaldatud peamine valitsev ja tootev osa ning metsa kasv väheneb.