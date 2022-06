Euroametniku etteheited panid Eesti metsandusringkonna kihama

Eurovoliniku sõnavõtt näitab ilmekalt, kui elukauged on tegelikult mõned EL-i ametnikud. Ei mõisteta tõsiasja, et mida targemalt metsi majandada, seda kvaliteetsemat tarbepuitu sealt saab. Kui aga jätame näiteks kuusikud sootuks majandamata, võib ürask need täiesti hävitada. Pildil on korralikud palgikuused, mis on tulnud üraskikahjustuse pärast maha raiuda. Nüüd ei saa sellest enamat kui küttepuu.