Eesti lehelinnud – väiksed lauluhimulised suvekülalised

Väike-lehelind. Välimuselt on ta sarnane salu-lehelinnuga, kuid erinevalt viimasest on ta jalad mustjad. Kuigi väike-lehelind saab hakkama ka noorendikes, eelistab ta erinevalt salu-lehelinnust pisut kõrgemat metsa. On märgatud, et väike-lehelinnu isaslinnud hoiavad kõrgematele metsakorrustele ja emaslinnud põõsarindesse. Nad ei kohtu sageli ning seega pole side paari vahel kuigi tugev. Poegade eest hoolitseb suuremalt jaolt emaslind.