Eesti metsandusajaloolane Toivo Meikar tähistab 75 aasta juubelit

Meikari koostatud ja toimetatud trükiseid on kogunenud 57, nende seas ka jätkväljaanded. Ta jätkas 1922. aastal tööd alustanud Tartu Ülikooli juures oleva Akadeemilise Metsaseltsi taaskäivitamist ning seltsi toimetiste käibeletoomist ja nende koostamist. Seltsi toimetisi ilmus varem üheksa köidet, koostati ka kümnes, kuid see jäi 1940. aastal avaldamata ja on säilinud käsikirjana. Meikari või tema kaastöötajate koostatuna on neid on ilmunud aastail 1993‒2013 26 köidet, igaüks erineval teemal. Kohati on need olnud üsna mahukad ja inforikkad. Ta on olnud ka huvitava väljaande Metsaalmanahh (10 köidet, 2003–2012) koostaja. Need on igal aastal olnud mõneti uudse lähenemisega, jäädvustanud ja tutvustanud metsandusega seotud inimeste ettevõtmisi mitmelt alalt ning andnud põnevat lugemismaterjali. Selline avaldamisvõimalus on kaasa aidanud paljude kirjutamisvõime arengule.