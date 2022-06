Doktoritöö: majandamata metsade struktuur on majandatud metsadega võrreldes heterogeensem

Eesti Maaülikooli doktorant Eneli Põldveer kaitses aprilli lõpul filosoofiadoktori väitekirja teemal „Puistu seisundi ja struktuuritunnuste kvantitatiivne hindamine hemiboreaalsetes metsaökosüsteemides. Quantitative assessment of stand structural traits and health condition in hemiboreal forest ecosystems.“