Linavästrik tekitas romulas paraja segaduse

Kohalikud elanikud olid häirivast romust vabanemise nimel kirjutanud mitmeid avaldusi. Paraku näitas sõiduki omanik üles leiget koostööhuvi ja lõpuks otsustasid inspektorid auto ajutiselt romuparklasse teisaldada. Neljapäeval mindi pärast teisalduse toimumist ootamatult autost huvitunud omanikuga kohale, et kokku leppida auto edasine saatus. Kohapeal selgus, et omanik oli kokku leppinud realiseerimisfirmaga, et romu viiakse ära 21. juunil.

„Kõik näitajad klapivad, nüüd on küsimus – kuidas edasi?“ mõtiskleb Aug.„Vaevalt, et lind aru saab, kui me pesa kõrval asuva Volkswagen Passati kapotile teisaldaksime, pealegi jääks pesa kaitseta ja kohalikud kajakad teeksid seal kiiresti oma töö. Võõra auto kapoti alt ta aga pesa ilmselt üles ei leiaks ja munad oleks määratud hukule. Seega on ainuke võimalus pidada omanikuga läbirääkimisi, et ta romu teisaldust edasi lükkaks ning parkla omanikuga, et too auto pikenenud hoiule lisatasu ei küsiks. Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023, aga tegelikult on palju olulisem inimlik dimensioon!“