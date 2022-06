Miks pole Eestis mitte ühtegi väga heas seisundis vooluveekogu?

Keskkonnaportaalis saab nüüdsest eraldi kaardikihis teadaolevaid paise näha. [i] Kalapääsuga pais on kaardil tähistatud oranži ruuduga. X-tähis samal ruudul tähendab, et kalapääsu pole. Sinise ruuduga on tähistatud hävinud või likvideeritud paisu koht. Infonupuga kaardile klikkides saab teada paisu nime, koodi, paisutatava veekogu ja paisjärve nime ning koodi ja paisutuskõrguse. Lähiajal loodame juurde lisada ka vee paisutamiseks vajaliku keskkonnaloa numbri. Keskkonnaload on avalikult leitavad infosüsteemist KOTKAS. [ii]

Paisutamiseks vajalik kehtiv keskkonnaluba on olemas vaid 60% paisudest. See tähendab, et nende paisude kohta on Keskkonnaametil olemas teadmine ja kontakt. Ülejäänud paisude kohta võib infosüsteemis olev informatsioon juba aegunud olla. Samuti on teada, et paisutusi on veekogudel rohkem kui infosüsteemis kirjas. Seega palume looduses liikujatelt, maaomanikelt, harrastuskalameestelt ja teistelt teavet seni kaardile kandmata ja loata paisude asukoha kohta, et andmestikku ajakohastada. Kui mõnda kaardile kantud paisu täna enam ei eksisteeri, siis on ka selline info väga oodatud.