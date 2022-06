Hea kalastuskajakk peab olema kerge ja stabiilne

Spetsiaalsest tugevast lindist kinni hoides ajan ennast ettevaatlikult püsti ja avastan, et polegi vaja põlve väristada. Tugeva tuule ja lainetusega oleks ehk teine tera, aga praegu tundub alus ikka VÄGA stabiilne.

„YouTube’ist leiad videoid, kus vennad seisavad kahe jalaga ühe parda peal ja kajakk ei lähe ümber,“ kinnitab Alvar. Ta meenutab, et on suutnud seitsme aasta jooksul kajaki ümber ajada vaid korra ja oma hooletusest.

Teine väga oluline point Alvari kajakis on iste – see käib nõksude kaupa üles mugavalt kõrgele. Sõiduasend on soovi korral peaaegu sama, mis näiteks autos ja olemine ei muutu sellest ebastabiilsemaks.

Alvar rehkendab, et rahulik kruiisitempo, mitte ninast-veri-välja, tuleb temal 5‒6 kilomeetrit tunnis. Ent arvestama peab, kas sõidad alla- või vastutuult, jõel ka alla- või ülesvoolu.