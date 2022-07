Karul läheb hästi, ilvese seis paraneb: ilmus värske ülevaade ulukiasurkondadest

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Rauno Veeroja sõnul on enamiku ulukiliikide olukord Eestis hea ning nende asurkonnad on igati tugevad ja elujõulised. „Eriliselt hea meel on tõdeda, et juba pikemat aega kiratsenud ilvese asurkond näitab selgemat kosumise märki, kuid soodsaks seda veel ikka pidada ei saa,“ nentis Veeroja. Karude arvukus on viimasel kümnendil jõudsalt kasvanud ning nende sooritatud vägiteod jõudsid 2021. aastal uue kahjustuste rekordini.