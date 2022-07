VIHMAVARI KAASA! Sajuhood jätkuvad ka uuel nädalal

Esmaspäeva öö on tõusva õhurõhu foonil selgema taevaga ja sajuta. Päeval vaheldub päike pilverünkadega ja üksik neist võib sajuhoo maha jätta, suurem on võimalus Eesti lõunaservas. Põhjakaare tuul on öösel nõrk, päeval mõõdukas. Õhutemperatuur langeb selgemal ööl kraad-kaks alla 10 °C, päevasooja on 20 kuni 25 °C. Õhtul läheneb lõuna poolt uus madalrõhkkond, paksem pilveserv laieneb üle idapiiri ja hakkab vihma sadama.



Teisipäeva öösel kattub taevas saabuva madalrõhkkonna sajupilvedega ja päev jätkub vihmahoogudega. Tuul puhub põhjakaarest ja tugevneb Lääne-Eesti rannikul puhanguti 15 m/s, päeval idapoolsetes maakondades rahuneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, päeval 20 kuni 25 kraadi.



Kolmapäeval ühineb nõrgenev „lõunatsüklon“ Põhja-Euroopas aktiivsemaks muutuva madalrõhkkonnaga ja selle äärmises servas püsib meil hoovihma võimalus, aga kõikjale sajuhooge tõenäoliselt ei jagu. Tuul pöördub läänekaarde ja päeval tugevneb puhanguti 15 m/s ning seda eelkõige rannikul. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17 °C, päeval 20 kuni 25 °C.



Neljapäeval koondub madalrõhkkond Soome kohale ja selle vahetus läheduses sajab meile laialdaselt vihma. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17 °C, päeval 18 kuni 21 °C.



Reedel eemaldub madalrõhkkond Lapimaa poole, aga selle serva mööda lisandub meile vihmahooge. Tuul pöördub loodesse ja tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 16, päeval 16 kuni 21 kraadi.