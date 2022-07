Kalale! Looduses juulinumbris: jõeforelli ööpüügist, kuumaga matkamisest ja rekordkala konkursi uuest võimsast liidrist

Miks mitte keegi Emajõel koha ei püüa, ometi on jõgi kala täis, imestas Viktor Katenev 1992. aastal.

Üks võimsamaid võitlejaid kalamehe õnge otsas on linask. Vaatame, kuidas teda püüda ja millega püügikoht sisse sööta.

Mikrojigi teavad juba paljud kalamehed, aga mis on nanojigi? Selgub, et sellega teeb ka 300-grammine särg sellist sõitu, et hoia mütsi kinni.