Juhtkiri | Ikka sama vana laul

16. juulist läheb Pärnu lahel lahti koha püük, mis meelitab traditsiooniliselt kokku sadu, kui mitte tuhandeid kalamehi. Parimas kohas paadi vette laskmiseks, Pärnu kesklinnas jahisadamast veidi mere poole on slipp kenasti korda tehtud, aga... parkimiskohti, kuhu jätta auto paaditreileriga, napib hirmsal kombel. Kõrval olevale haljasalale parkimine on keelatud ja trahvi saamine kindel.

Kalamehele, kes linnavalitsusest asja kohta uuri, öeldi, et lahendust polegi. Ei saa parkida ja kõik. Kui pargid, saad trahvi.

Uue silla alt saad ka paadi vette ja parkla mahutavusega tavaliselt probleeme ei ole, aga see on merest ikka üsna kaugel. Neljahepase mootoriga rahulikult kulgejad peavad pool tundi enne koitu tulema hakkama. Sauga Fishing Village on lähemal, aga ikkagi – miks ei võiks linnas olla üks igatpidi toimiv avalik slipp mugavas kohas?