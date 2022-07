KUHU MINNA | Suvel püüa jõeforelli öösel

Et kalamees ei peaks päris ehku peale viskeid tegema, saab oma landi muuta ka pimedas nähtavaks. Poodidest leiab pimedas helendava värviga markereid ja ka vastavat värvi-lakki. Viimast võiks markerile eelistada, sest senise kogemuse põhjal tundub, et see püsib landil paremini peal. Ega siin mingit erilist kunsti ole ‒ vobleri selg või pöörleva landi laba tuleks korra piiritusega üle tõmmata ja siis teha sinna värviga täpp või triip.