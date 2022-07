Kalateadlase keerulised küsimused: kus käib kudemas vulkaani otsas elav angerjas?

„Vanuatul oli selline lugu ‒ pisike saareke, keskel üks suur, veel töötav vulkaan, aga viimase vulkaanipurske järel on kraatrisse jõudnud tekkida järv. Sellesse järve, 400 meetri kõrgusele merepinnast, tulevad ookeanist pisikesed angerjad.

Jõgi, mis ühendab järve ja ookeani, on suhteliselt lühike. Mis tähendab, et vahepeal on ligikaudu 200 meetri kõrgune kosk. Umbes 100 meetri kõrguselt kukub vesi ikka püstloodis, siis on mõned väiksemad astmed ja seejärel kukub püstloodis veel natuke.“