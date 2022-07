Foto | Minu kodumets – Sütiste parkmets

Hiljaaegu katsuti looduslikku tasakaalu rikkuda metsa asfaltteid planeerides, kuid see rumal aktsioon peatati kohalike protesti tõttu ja loodame, et jäädavalt. Paraku jõuti selle tulemusena juba maha raiuda hulk lindude pesapuid, sealhulgas kanakulli pesapuu.

Loodame, et vigadest õpitakse ja sellised asjad enam ei kordu. Mets ei vaja uusi teid ega hooneid. Olemasolev elurikkus on tõestuseks, et selles metsas ei pea midagi muutma. Kui austame metsa ning anname talle ruumi ja rahu kasvada, tasub ta selle eest heldelt, pakkudes võrratuid elamusi nii meie meeltele kui hingele.