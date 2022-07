August on vähipüügikuu

Vähipüügiks on vaja kalastuskaarti, mida saab alates 1. juulist taotleda veebilehel kalaluba.ee.

15 eurot maksev kalastuskaart annab õiguse asetada 24 tunniks püügile kokku kuni viis vähinatta või -mõrda. Kalastuskaart on seotud isikukoodiga ja üks püüdja saab samale veekogule vähipüügiloa kuni kolmeks ööpäevaks, Saaremaal ja Pangodi järvel kuni üheks ööpäevaks. Kalastuskaarti ei saa osta need, kellel on mõne varasema kalastuskaardi kohta kohustuslik püügiaruanne esitamata.

Et püügisurvet kontrolli all hoida, on vähipüügilubade hulk mõnel veekogul piiratud ja need saavad väga kiiresti otsa. Näiteks Saaremaal ja Pangodi järves vähi püüdmiseks tasub püügiluba hankida kohe 1. juulil.

KUIDAS KAARTI SAAB? Paberil taotluse saab jätta Keskkonnaameti kontori postkasti. Kaarti on võimalik taotleda ka e-posti teel. Selleks tuleb ameti kodulehelt alla laadida kalastuskaardi taotlus, see ära täita ja saata e-postiga aadressil info@keskkonnaamet.ee. Lõviosa kalastuskaartidest jaotatakse siiski kalaluba.ee kaudu, paberil taotluse esitajatele Keskkonnaameti kontorites on võimalik jagada igas maakonnas vaid üksikuid kalastuskaarte. Arvesse tuleb võtta ka keelualasid, näiteks Hiiumaal pole vähipüük mitte üheski veekogus lubatud ning sinna ei saagi vähipüügiks vajalikku kalastuskaarti hankida.

Püügiloa taotleja saab keskkonda sisse logida kas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID vahendusel. Siis tuleb esmalt klõpsata valikul „kalastuskaart”, seejärel valida püügivahendina vähinatt ja vähimõrd, seejärel sobiv maakond ja veekogu. Ära tuleb märkida ka püügikuupäev ja püüdmiseks soovitud kellaajad, sest kalastuskaart kehtib 24 tundi. Vaikimisi on seatud püügiajaks 00.00‒00.00.

Kalastuskaart annab õiguse asetada 24 tunniks püügile kokku kuni viis vähinatta või -mõrda. Kalastuskaardi taotlusele tuleb märkida ka püügivahendite ja ööpäevade arv, võttes arvesse, et üks vähipüügivahend üheks ööpäevaks maksab 3 eurot. Kalastuskaart on seotud isikukoodiga ning üks püüdja saab samale veekogule vähipüügiloa kuni kolmeks ööpäevaks, Saaremaal ja Pangodi järvel kuni üheks ööpäevaks.

Et jõevähi populatsioon püsiks, on seatud ka saagi ülempiir ‒ iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 75 vähki, neist igaüks peab olema otsaorgi tipust kuni laka lõpuni vähemalt 11 cm pikk. Lakakarvakesi vähki mõõtes ei arvestata.