Vereta Jahil sai sarved pähe Olavi Hiiemäe

Vereta Jahi peaauhind – Vene rulett Eesti suurima kiskjaga.

Viimane hetk, mil taipasime mõlemad, et turvalisest vahemaast on saanud ebaturvaline. Kuulda umbes 30 meetri kaugusel seisva meie metsade suurima kiskja nuuskimist ja sellele järgnenud hoiatusurahtust ning näha teda okste ragisedes tihnikusse punumas... On tempel mällu igaveseks.