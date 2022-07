Sügis ei ole enam tormide aeg: suured tormid kolisid talvisele ajale, trombid sisustavad suvesid

„Soodsaid tingimusi atmosfääris trombide tekkeks võib suvisel ajal täheldada mitu korda, kuid tekivad need siiski suhteliselt harva ja lokaalselt. Soodustav asjaolu on kindlasti ebatasane reljeef ning seetõttu on trombikeeriseid märksa sagedamini Lõuna-Eestis ja Pandivere kõrgustiku piirkonnas ning harvemad Lääne-Eestis. Aga ka meil on näiteid purustava jõuga trombidest – näiteks 5. juuli 2002 lõhkus tromb Keila Kiriku tornikiivri,“ ütleb keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak, et Eestis pole piirkonda, mida saaks võrrelda Ameerika tornaadokoridoriga.