Keskkonnaamet: Umbusi jõe reostus Jõgeval ja Põltsamaal on taandumas

Reostuse mõju on praegu kõige suurem Lustivere paisjärves ja selle taga olevates tiikides, kus läbivool on väga aeglane.

Keskkonnaamet tänab kohalikke elanikke igakülgse koostöö ja panuse eest reostuse tagajärgedega tegelemisel. „Kõige suurem abi on surnud kalade väljapüüdmisel, et ennetada kalade roiskumisel omakorda jõe reostumist ja vees oleva hapniku hulga kahanemist,“ kinnitas Kukk.

„Leppisime Põltsamaa vallaga kokku, et vee kvaliteeti jääb seirama vald. Seda on oluline teha, et näha, kui kiiresti olukord normaliseerub. Jõkke ja paisjärve ujuma ei soovita me kindlasti minna enne, kui oleme saanud kinnituse, et jõe vesi on ujumiseks täiesti ohutu,“ tõdes Kukk.