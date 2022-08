„Kiired mõõtmised andsid tulemuseks Marko uue Eestis püütud haugi rekordi“

Võistlustel osalesime juba kolmekesi (mina, Marko ja Zlatin). Algas nagu ikka sellega, et juba nädal enne tegime plaane ja jälgisime pingsalt ilma. Päev enne võistlust tegime kahetunnise videokõne, kus panime paika strateegia. See sai lihtne – võit tuleb koju tuua!

ESIMENE PÄEV: LANT „JÄÄB PÕHJA KINNI”. Koos stardipauguga avasime kõigi auks vahuveini ja alustasime püüki. Suure haugi püügil on oluline, et sa ei annaks alla, kuna päeva jooksul saad enamasti vaid ühe või kaks üle meetri kala.

Hakkasime püügiala läbi püüdma, algus oli suhteliselt rabe. Lõpuks õnnestus meil tabada ka esimesed kalad, mis polnud küll need, mida ootasime, aga vähemalt saime tabelisse midagi kirja. Paar tundi enne lõppu olime parasjagu teise tiimiga videokõnet tegemas, kui Markol lant väidetavalt põhja kinni jäi ja ta vaikselt sikutama hakkas. Tegelikult oli landi otsa vajunud 10+kg haug, kes korraliku haakimise korral oleks ka kindlasti otsa jäänud. Paraku see kala pääses. Lõpetasime kiirelt videokõne ja hakkasime ruttu püüdma.

Ei läinud palju aega, kui Markol oli uuesti kala taga. Tunde järgi pakkus, et neljakilone. Kui kala paadi juurde jõudis, siis selgus, et see on oluliselt suurem. Kiirelt kala kahva, mõõtmine ja kaalumine ning C&R.