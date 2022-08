SUUR SOOJALAINE: reedel on oodata rekordkuumust

Neljapäeval on lõunakaarest saabuvas õhumassis ka veel niiskust. Hoovihma ja äikese tõenäosus on suurem Eesti lääne- ja loodeosas, õhtu poole võib üksikuid vihmahooge ka kaugemale sisemaale jõuda. Tuul on nõrk, vaid äikesepilve all võib puhanguti tugevaks tõusta. Õhutemperatuur langeb öösel veidi alla 20 kraadi, päeval tõuseb 28-32 kraadini.