Appi, mu matkasaapad hõõrusid jalad villi!

Raudreegel on, et uhiuute saabastega matkale minna ei tasu, esmalt tuleb need sisse kanda. „Seda tahavad pigem täisnahast saapad,“ ütleb matkaguru Tõnu Jürgenson. „Tekstiilist jalatsid ei vaja tavaliselt erilist sissekandmist. Samas jäikade mägimatkasaabaste puhul kantakse sisse pigem jalg, mitte saabas. Mina arvan subjektiivselt, et kui saabas osta õhtul ja üks number suurem, siis pole vaja midagi sisse kanda. Olen seda ise korduvalt teinud ja pole probleeme pole olnud.“