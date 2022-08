Lääne-Eestis võib kalastaja meres püüdes kotti panna ühe lõhe

Eelmisel aastal mindi Euroopa Liidu tasandil lõhe harrastuspüügi osas konkreetsemaks ning sätestati, et lõhe harrastuspüük alarajoonides 22‒31 keelatakse. Erandina lubatakse päevas ühe harrastuskalastaja kohta püüda ja endale jätta 1 rasvauimeta lõhe, mis tuleb lossida tervelt, et oleks võimalik tuvastada täpne liik ja rasvauime puudumine. Eestis viidi muudatus sisse ka siseriiklikku õigusakti ja see on leitav määruse „Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal” §10.